Посол США в России Салливан назвал ЧС обстановку на российско-украинской границе

Посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь»* заявил, что отсутствие деэскалации касательно обстановки вокруг Украины создаёт у Соединённых Штатов ощущение чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ (Уильям. — RT) Бёрнс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной», — сказал Салливан.

Таким образом он ответил на вопрос о том, существует ли опасность масштабного «вторжения» России на Украину.

«Мы считаем это очень реальной угрозой», — заявил Салливан, отметив, что деэскалации пока не наблюдается.

По мнению посла, США считают угрозу украинскому суверенитету «самой острой проблемой».

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подтвердила приверженность властей Соединённых Штатов к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.