В Госдепе подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подтвердила приверженность властей Соединённых Штатов к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

«Помощник госсекретаря США Донфрид подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений и что Соединённые Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку нормандского формата», — говорится в сообщении на сайте посольства США в Москве.

Она также подтвердила приверженность Соединённых Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что Донфрид прибыла в МИД России для переговоров с российским замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

На встречу с Рябковым вместе с ней прибыл посол США в России Джон Салливан.