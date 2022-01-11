Глава NASA Нельсон намерен обсудить с гендиректором «Роскосмоса» Рогозиным вопросы климата

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Глава NASA Билл Нельсон во время визита в Россию намерен обсудить с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным климатическую повестку.
Глава NASA Нельсон намерен обсудить с гендиректором «Роскосмоса» Рогозиным вопросы климата
  • ©Saul Loeb-Pool/Getty Images

«Конечно, климат будет одной из тем, когда я встречусь с Дмитрием Рогозиным во время официального... визита», — приводит ТАСС заявление Нельсона.

Он подчеркнул, что вопрос изменения климата является одним из наиболее важных для всего правительства Соединённых Штатов.

Ранее стало известно, что глава NASA хочет посетить Москву для переговоров с Рогозиным.

Также сообщалось, что «Роскосмос» надеется, что встреча Нельсона с Рогозиным пройдёт в 2022 году.

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