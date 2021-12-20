Глава NASA заявил о желании посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса»

Глава NASA Билл Нельсон хочет посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано,

«Сенатор Нельсон и господин Рогозин поддерживают регулярные контакты... Они хотят провести встречу лицом к лицу», — приводит ТАСС заявление Монталбано.

Он подчеркнул, что главы обоих ведомств говорили по телефону о ней очень позитивно, но точных дат не назвали.

«Я надеюсь, что, как только поездки станут безопасными, это произойдёт», — сказал он.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» надеется, что встреча главы NASA Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным пройдёт в 2022 году.

В августе Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией.