Глава NASA заявил о желании посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса»

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Глава NASA Билл Нельсон хочет посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано,
Глава NASA заявил о желании посетить Москву для переговоров с гендиректором «Роскосмоса»
  • Reuters

«Сенатор Нельсон и господин Рогозин поддерживают регулярные контакты... Они хотят провести встречу лицом к лицу», — приводит ТАСС заявление Монталбано.

Он подчеркнул, что главы обоих ведомств говорили по телефону о ней очень позитивно, но точных дат не назвали.

«Я надеюсь, что, как только поездки станут безопасными, это произойдёт», — сказал он.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» надеется, что встреча главы NASA Билла Нельсона с гендиректором российской госкорпорации Дмитрием Рогозиным пройдёт в 2022 году.

В августе Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Дмитрием Рогозиным, как только позволит ситуация с пандемией.

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