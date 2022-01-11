Рособрнадзор пока не планирует переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что переводить сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, физике и химии на компьютеры по аналогии с экзаменом по информатике в ближайшем будущем пока не планируется.

«Компьютеризация данных экзаменов — (это), скорее, не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Рособрнадзоре отметили, что развёрнутые ответы ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают в том числе запись большого количества формул. Отмечается, что компьютерным набором формул в специализированных программах занимаются в основном профессионалы.

«Это не может быть элементом ограниченного по времени экзамена по математике, физике или химии и не должно влиять на результаты экзамена», — добавили в ведомстве.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, как будут проходить всероссийские проверочные работы (ВПР).