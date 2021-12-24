Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о расписании всероссийских проверочных работ

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, как будут проходить всероссийские проверочные работы (ВПР).
Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о расписании всероссийских проверочных работ
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Расписание уже утверждено — работы будут писать в период с 1 марта по 20 мая. Методические рекомендации о том, как будут проводиться ВПР в этом учебном году, мы уже направили в регионы. Их количество сокращено практически в три раза», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, запланированы две обязательные работы — по русскому языку и математике, а также две по случайному выбору.

Как пояснил Музаев, предметы школа узнает за пару дней, чтобы не было «натаскивания».

Ранее психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить