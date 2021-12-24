Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о расписании всероссийских проверочных работ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, как будут проходить всероссийские проверочные работы (ВПР).

«Расписание уже утверждено — работы будут писать в период с 1 марта по 20 мая. Методические рекомендации о том, как будут проводиться ВПР в этом учебном году, мы уже направили в регионы. Их количество сокращено практически в три раза», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, запланированы две обязательные работы — по русскому языку и математике, а также две по случайному выбору.

Как пояснил Музаев, предметы школа узнает за пару дней, чтобы не было «натаскивания».

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