Глава Рособрнадзора Музаев рассказал о расписании всероссийских проверочных работ
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- РИА Новости
«Расписание уже утверждено — работы будут писать в период с 1 марта по 20 мая. Методические рекомендации о том, как будут проводиться ВПР в этом учебном году, мы уже направили в регионы. Их количество сокращено практически в три раза», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, запланированы две обязательные работы — по русскому языку и математике, а также две по случайному выбору.
Как пояснил Музаев, предметы школа узнает за пару дней, чтобы не было «натаскивания».
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