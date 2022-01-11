Захарова отреагировала на заявления Псаки о переговорах России и США в Женеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о российско-американских переговорах по гарантиям безопасности в Женеве.

Комментарий опубликован в Telegram-канале Захаровой.

По её словам, «что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений» Псаки, то вызывает «искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом».

Представитель российского МИД предупредила, что «подобные заявления вредят, кстати говоря, самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью».

«Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление, хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять, просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность», — сказала она.

Как передаёт РИА Новости, ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне готовятся к тому, что Россия будет «лгать» об итогах переговоров о стратегической стабильности.