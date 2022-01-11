Два гражданина Кубы пытались нелегально перейти в Польшу из Белоруссии

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Два кубинских гражданина пытались нелегально перейти в Польшу с территории Белоруссии. Об этом заявил представитель Надбужанского погранотряда капитан Дариуш Сеницкий.
Два гражданина Кубы пытались нелегально перейти в Польшу из Белоруссии
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Он отметил, что польские военные 10 января обнаружили двух граждан Кубы, которые пытались перейти из Белоруссии в Польшу по нижним элементам конструкции моста в районе погранперехода в Тересполе.

Как выяснилось, кубинцы находились на белорусской территории легально, они рассказали, что хотели попасть в Испанию. 

После допроса их выдворили обратно в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тыс. попыток проникновения мигрантов из Белоруссии.

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