Два гражданина Кубы пытались нелегально перейти в Польшу из Белоруссии

Два кубинских гражданина пытались нелегально перейти в Польшу с территории Белоруссии. Об этом заявил представитель Надбужанского погранотряда капитан Дариуш Сеницкий.

Он отметил, что польские военные 10 января обнаружили двух граждан Кубы, которые пытались перейти из Белоруссии в Польшу по нижним элементам конструкции моста в районе погранперехода в Тересполе.

Как выяснилось, кубинцы находились на белорусской территории легально, они рассказали, что хотели попасть в Испанию.

После допроса их выдворили обратно в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тыс. попыток проникновения мигрантов из Белоруссии.