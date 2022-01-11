Два гражданина Кубы пытались нелегально перейти в Польшу из Белоруссии
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Он отметил, что польские военные 10 января обнаружили двух граждан Кубы, которые пытались перейти из Белоруссии в Польшу по нижним элементам конструкции моста в районе погранперехода в Тересполе.
Как выяснилось, кубинцы находились на белорусской территории легально, они рассказали, что хотели попасть в Испанию.
После допроса их выдворили обратно в Белоруссию.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тыс. попыток проникновения мигрантов из Белоруссии.