Захарова: заявления США о дезинформации по переговорам в Женеве вызывают сочувствие
- РИА Новости
Она отметила, что заявления экспертов в чём-то совпадали с позицией российского МИД, в чём-то расходились в оценках.
«Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чём мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Ранее российское дипведомство в Вашингтоне отвергло заявления американской стороны о распространении Москвой дезинформации на предмет дискуссий в Женеве.
10 января сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.