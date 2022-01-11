Захарова: заявления США о дезинформации по переговорам в Женеве вызывают сочувствие

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Заявления США о дезинформации со стороны России в отношении переговоров в Женеве по гарантиям безопасности вызывают только сочувствие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: заявления США о дезинформации по переговорам в Женеве вызывают сочувствие
  • РИА Новости

Она отметила, что заявления экспертов в чём-то совпадали с позицией российского МИД, в чём-то расходились в оценках.

«Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чём мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие», — сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее российское дипведомство в Вашингтоне отвергло заявления американской стороны о распространении Москвой дезинформации на предмет дискуссий в Женеве.

10 января сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

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