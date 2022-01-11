Посольство России в США отвергло обвинения Вашингтона в распространении дезинформации

Российское дипведомство в Вашингтоне отвергло заявления американской стороны о распространении Москвой дезинформации на предмет дискуссий в Женеве.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — говорится в заявлении посольства России в США в Facebook.

В ведомстве назвали подход США свидетельством деградации культуры ведения переговоров и призвали коллег отказаться от «безосновательных спекуляций» в адрес партнёров.

Ранее сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о диалоге по гарантиям безопасности.