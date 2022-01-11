Посольство России в США отвергло обвинения Вашингтона в распространении дезинформации
- AP
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«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — говорится в заявлении посольства России в США в Facebook.
В ведомстве назвали подход США свидетельством деградации культуры ведения переговоров и призвали коллег отказаться от «безосновательных спекуляций» в адрес партнёров.
Ранее сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о диалоге по гарантиям безопасности.