Посольство России в США отвергло обвинения Вашингтона в распространении дезинформации

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Российское дипведомство в Вашингтоне отвергло заявления американской стороны о распространении Москвой дезинформации на предмет дискуссий в Женеве.
Посольство России в США отвергло обвинения Вашингтона в распространении дезинформации
  • AP
  • © Carolyn Kaster

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — говорится в заявлении посольства России в США в Facebook.

В ведомстве назвали подход США свидетельством деградации культуры ведения переговоров и призвали коллег отказаться от «безосновательных спекуляций» в адрес партнёров.

Ранее сообщалось, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным делать выводы о диалоге по гарантиям безопасности. 

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