Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск
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«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует «вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель», в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.
It is our choice where and when to conduct military exercises on our national territory. We will continue to conduct them because it meets 🇷🇺 security interests.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или изменение позиции на этот счёт.