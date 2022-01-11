Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск

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Россия не понимает логику политиков Госдепартамента США, призывающих вернуть российские «войска в казармы», когда сами Соединённые Штаты не намерены обсуждать сокращение численности войск в Европе, заявили в российском посольстве в США.
Посольство России назвало нелогичным подход США к вопросу о численности войск
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует «вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель», в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия в Европе или изменение позиции на этот счёт.

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