В Госдепе заявили, что предложения по гарантиям безопасности отвечают интересам США

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Предложения по гарантиям безопасности не являются уступкой России, поскольку выгодны самим Соединённым Штатам. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе заявили, что предложения по гарантиям безопасности отвечают интересам США
  • AP

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Среди примеров вопросов коллективной безопасности он перечислил, в частности, интересы НАТО и европейских союзников, а также вопросы разоружения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности были искренними и открытыми.

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