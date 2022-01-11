В Госдепе заявили, что предложения по гарантиям безопасности отвечают интересам США

Предложения по гарантиям безопасности не являются уступкой России, поскольку выгодны самим Соединённым Штатам. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Среди примеров вопросов коллективной безопасности он перечислил, в частности, интересы НАТО и европейских союзников, а также вопросы разоружения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности были искренними и открытыми.