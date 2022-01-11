В Госдепе заявили, что предложения по гарантиям безопасности отвечают интересам США
- AP
«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение... Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.
Среди примеров вопросов коллективной безопасности он перечислил, в частности, интересы НАТО и европейских союзников, а также вопросы разоружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российско-американские консультации по вопросам гарантий безопасности были искренними и открытыми.