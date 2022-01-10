В США не планируют обсуждать с Россией ограничения на членство в НАТО отдельных стран

Соединённые Штаты не намерены обсуждать с Россией ограничения на возможность членства в НАТО отдельных стран. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Некоторые из этих (российских. — RT) предложений мы даже не будем начинать обсуждать», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, «США не будут закрывать дверь для членства в НАТО, так как это всегда было одним из главных принципов альянса».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщил, что Соединённые Штаты не позволят «закрывать двери» зарубежным странам по вопросам вступления в НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российской стороне нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.