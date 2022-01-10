В МИД Австрии подтвердили эвакуацию сотрудника посольства из Казахстана

В МИД Австрии подтвердили факт эвакуации российским военным самолётом сотрудника австрийского посольства в Москве с семьёй из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аккредитованный в России и Казахстане сотрудник австрийского посольства в Москве частным образом вместе со своей семьёй посетил на зимних каникулах Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, сотрудник дипведомства с середины прошлой недели находился вместе со своей семьёй в гостинице в Алма-Ате.

10 января сообщалось, что самолёт Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии по запросу посольств этих европейских стран.