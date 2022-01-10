В МИД Австрии подтвердили эвакуацию сотрудника посольства из Казахстана
- globallookpress.com
«Аккредитованный в России и Казахстане сотрудник австрийского посольства в Москве частным образом вместе со своей семьёй посетил на зимних каникулах Казахстан», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, сотрудник дипведомства с середины прошлой недели находился вместе со своей семьёй в гостинице в Алма-Ате.
10 января сообщалось, что самолёт Военно-космических сил России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии по запросу посольств этих европейских стран.