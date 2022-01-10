Замглавы МИД Рябков вспомнил боевик со Шварценеггером, говоря о переговорах с США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с США с диалогом из боевика «Красная жара», в котором снялся Арнольд Шварценеггер.

«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он напомнил, что герой фильма спрашивал: «Какие ваши доказательства?»

Таким образом замминистра ответил на вопрос по заявлению первой замгоссекретаря США Уэнди Шерман о необходимости России продемонстрировать доказательства того, что она не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с США.

«Понимаете, мы тысячу раз просили по многим вопросам американцев о доказательствах. В ответ или молчание, или ссылки на «вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно». Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать «Не хотите на слово верить, и не надо», — добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что ООН приветствует переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу.