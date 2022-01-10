Лавров 14 января подведёт итоги работы МИД России за 2021 год

Глава МИД России Сергей Лавров подведёт 14 января итоги работы российской дипломатии за 2021 год.

«14 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате) министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году», — говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что предложения России по гарантиям безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, которая основывается на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства