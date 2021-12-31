Лавров: Россия предлагает создание новой системы договорённостей по безопасности

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Предложения России по гарантиям безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, которая основывается на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия предлагает создание новой системы договорённостей по безопасности
  • AP

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Он подчеркнул, что российской стороне нужны именно юридические гарантии, поскольку западные государства часто не выполняют политические обязательства.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.

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