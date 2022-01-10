Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию в Казахстане

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили по телефону текущую ситуацию в Казахстане.

«Основное внимание было уделено ситуации в Республике Казахстан. С обеих сторон выражена твёрдая поддержка усилиям казахстанского руководства по восстановлению конституционного порядка в стране», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны выразили обеспокоенность вмешательством внешних сил, в том числе «участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан, сотрудников правоохранительных органов» и государственных учреждений.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономический ущерб от беспорядков в стране может достичь $3 млрд.