Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворцев ОДКБ в Казахстане
- © Пресс-служба Минобороны РФ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня... Касаясь актуальной международной повестки, президент Белоруссии и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Лукашенко и Си Цзиньпин в разговоре затронули также темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19 и сотрудничества в гуманитарной сфере.
Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ.