Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворцев ОДКБ в Казахстане

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворцев ОДКБ в Казахстане
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня... Касаясь актуальной международной повестки, президент Белоруссии и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лукашенко и Си Цзиньпин в разговоре затронули также темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19 и сотрудничества в гуманитарной сфере. 

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ.

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