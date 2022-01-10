Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин обсудили деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня... Касаясь актуальной международной повестки, президент Белоруссии и председатель КНР обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Александр Лукашенко проинформировал коллегу о деятельности миротворческих сил ОДКБ в этой стране и об итогах внеочередного заседания СКБ ОДКБ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лукашенко и Си Цзиньпин в разговоре затронули также темы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19 и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ.