В Совбезе Белоруссии заявили о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ

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Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о важности совершенствования миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В Совбезе Белоруссии заявили о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ
  • © Defense Ministry Press Service
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что, согласно последним данным, ситуация в Казахстане нормализуется, однако расслабляться в связи с этим не стоит.

«Важно совершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ, наращивать потенциал организации по оперативному реагированию на подобные кризисные ситуации, укреплять взаимодействие в рамках интеграционных объединений», — сказал он.

По словам Вольфовича, особое внимание нужно уделить противодействию терроризму и экстремизму во всех их проявлениях.

Ранее Вольфович заявил, что по завершении контртеррористической операции в Казахстане миротворческий контингент ОДКБ будет возвращён в места постоянной дислокации.

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