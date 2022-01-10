В Совбезе Белоруссии заявили о важности совершенствования миротворческой деятельности ОДКБ
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- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
Он отметил, что, согласно последним данным, ситуация в Казахстане нормализуется, однако расслабляться в связи с этим не стоит.
«Важно совершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ, наращивать потенциал организации по оперативному реагированию на подобные кризисные ситуации, укреплять взаимодействие в рамках интеграционных объединений», — сказал он.
По словам Вольфовича, особое внимание нужно уделить противодействию терроризму и экстремизму во всех их проявлениях.
Ранее Вольфович заявил, что по завершении контртеррористической операции в Казахстане миротворческий контингент ОДКБ будет возвращён в места постоянной дислокации.