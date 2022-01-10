Посол России в Китае Денисов дал прогноз ситуации с туризмом в КНР на 2022 год

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Посол России в Китае Андрей Денисов выразил мнение, что в 2022 году КНР, скорее всего, останется закрытой для иностранных туристов.
Посол России в Китае Денисов дал прогноз ситуации с туризмом в КНР на 2022 год
  • AP
  • © Andy Wong

«Мне кажется, что в силу естественных и объяснимых причин Китай (это моё личное мнение) будет одним из последних, если вообще не последним, кто откроется для внешнего мира после того, как пандемия как минимум пойдёт на спад в глобальном масштабе. Поэтому короткий ответ на этот вопрос: в 2022 году не ждите какого-либо серьёзного открытия», — сказал глава российской дипмиссии в интервью «Известиям».

В то же время Денисов отметил, что Москва и Пекин договорились о начале возвращения на учёбу в Китай российских студентов.

До пандемии в китайских вузах учились около 14—15 тыс. россиян, на данный момент продолжить обучение смогли около 1670 человек — те, кто не уехал на зимние каникулы из Китая в 2020 году.

Как ранее сообщало ФАН, Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России.

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