Боррель: ЕС готов помочь Казахстану в мирном урегулировании кризиса

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Евросоюз готов содействовать усилиям по мирному урегулированию ситуации в Казахстане, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», — говорится в его заявлении, которое цитирует Интерфакс.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о сохранении очагов террористических атак в республике.

По его словам, борьба с ними будет продолжена со всей решительностью.

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