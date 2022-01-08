Турция сообщила о сокращении нарушений режима прекращения огня в Сирии

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Турция видит сокращение случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии после встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина в сентябре прошлого года.
Турция сообщила о сокращении нарушений режима прекращения огня в Сирии
  • Legion-Media

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы видим, что нарушения режима прекращения огня серьёзно сократились после встречи нашего президента с господином Путиным 30 сентября. Мы надеемся на сохранение ситуации, пока не будет принята Конституция, не будут проведены выборы», — цитирует его Anadolu.

В сентябре прошлого года президенты России и Турции в ходе переговоров в Сочи выразили приверженность прежним договорённостям по Сирии.

Тогда по итогам встречи была подчёркнута необходимость их выполнения «в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там ещё присутствуют».

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