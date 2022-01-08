Правительство Израиля разрешило въезд с 9 января вакцинированным «Спутником V» туристам

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Израильское правительство подтвердило, что разрешает въезд с 9 января привитым российской вакциной «Спутник V» туристам и паломникам при условии прохождения серологического анализа на наличие антител к коронавирусу, сделанного в Израиле после прилёта.
Правительство Израиля разрешило въезд с 9 января вакцинированным «Спутником V» туристам
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России в Израиле.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте Минздрава Израиля «Спутник V» включён в список вакцин, позволяющих иностранцам прибывать в страну с 9 января.

При этом в диппредставительстве России уточнили, что привитым российской вакциной необходимо будет получать положительный результат серологического анализа на наличие антител к коронавирусу, сделанный в Израиле.

В ноябре глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с делегацией из Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов, по вопросам восстановления поездок граждан двух стран.

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