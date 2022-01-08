Bloomberg: штамм «омикрон» может свидетельствовать об окончании острой фазы пандемии

Распространение омикрон-штамма коронавируса даёт надежду на скорое окончание острой фазы пандемии COVID-19, пишет Bloomberg со ссылкой на учёных из ЮАР.

Авторы исследования из Академического больничного комплекса имени Стива Бико проанализировали записи 466 пациентов, которые заболели COVID-19 во время нынешней волны, а также 3976 записей предыдущих случаев болезни.

«Волна инфекции двигалась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала гораздо более лёгкие заболевания, чем ранние штаммы, об этом свидетельствует исследование пациентов, инфицированных COVID-19, проведённое в крупной больнице южноафриканского города, где была зафиксирована первая вспышка «омикрона», — пишет агентство.

Как полагают учёные, если подобная «модель» сохранится и будет повторяться во всём мире, «мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности».

«Это говорит о том, что «омикрон» может быть предвестником окончания эпидемической фазы пандемии COVID-19, открывая её эндемическую фазу», — говорится в материале.

В декабре вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что омикрон-штамм коронавируса не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит всё население.