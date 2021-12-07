Вирусолог Альтштейн прокомментировал возможность омикрон-штамма стать «живой вакциной»

Омикрон-штамм коронавируса не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит всё население, выразил мнение вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

«Считать вирус живой природной вакциной мы не можем. Это может быть что-то близкое к той вакцине. Конечно, если штамм будет широко распространяться и вызывать лёгкие формы заболевания, он будет создавать иммунитет и сможет помочь в ликвидации, в окончании пандемии, это не исключено, но это не совсем то же, что живая вакцина. Живой вакциной можно охватить почти сто процентов людей. При ней иммунитет развивается и антительный, и на клеточном уровне», — объяснил URA.RU Анатолий Альтштейн.

Со своей стороны, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.