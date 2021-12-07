Вирусолог Альтштейн прокомментировал возможность омикрон-штамма стать «живой вакциной»

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Омикрон-штамм коронавируса не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит всё население, выразил мнение вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал возможность омикрон-штамма стать «живой вакциной»
  • Reuters

«Считать вирус живой природной вакциной мы не можем. Это может быть что-то близкое к той вакцине. Конечно, если штамм будет широко распространяться и вызывать лёгкие формы заболевания, он будет создавать иммунитет и сможет помочь в ликвидации, в окончании пандемии, это не исключено, но это не совсем то же, что живая вакцина. Живой вакциной можно охватить почти сто процентов людей. При ней иммунитет развивается и антительный, и на клеточном уровне», — объяснил URA.RU Анатолий Альтштейн.

Со своей стороны, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.

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