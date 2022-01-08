США одобрили возвращение сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Власти Соединённых Штатов одобрили добровольное возвращение сотрудников генконсульства в Алма-Ате. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих — сотрудников генерального консульства в Алма-Ате», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что посольства иностранных государств на территории республики не пострадали в ходе массовых протестов.