МИД Казахстана: иностранные посольства не пострадали в ходе беспорядков в стране
«Иностранные посольства в Казахстане не пострадали в ходе беспорядков. Посольства находятся под усиленной охраной», — приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.
Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в Казахстане.