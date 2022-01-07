МИД Казахстана: иностранные посольства не пострадали в ходе беспорядков в стране

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Во время массовых протестов в Казахстане посольства иностранных государств на территории республики не пострадали. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Иностранные посольства в Казахстане не пострадали в ходе беспорядков. Посольства находятся под усиленной охраной», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в Казахстане.

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