Суд в США закрыл рассмотрение дела о домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Куомо

В США суд прекратил разбирательство в отношении бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, ранее обвинённого в сексуальных домогательствах.

AP

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Об этом сообщает Associated Press. Прокуратура заявила об отсутствии достаточной доказательной базы. В августе Куомо сообщил об уходе в отставку на фоне скандала с домогательствами.