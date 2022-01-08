Суд в США закрыл рассмотрение дела о домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Куомо

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В США суд прекратил разбирательство в отношении бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, ранее обвинённого в сексуальных домогательствах.
Суд в США закрыл рассмотрение дела о домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Куомо
  • AP
  • © Seth Wenig

Об этом сообщает Associated Press.

Прокуратура заявила об отсутствии достаточной доказательной базы.

В августе Куомо сообщил об уходе в отставку на фоне скандала с домогательствами.

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