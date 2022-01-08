Суд в США закрыл рассмотрение дела о домогательствах экс-губернатора Нью-Йорка Куомо
В США суд прекратил разбирательство в отношении бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, ранее обвинённого в сексуальных домогательствах.
- AP
- © Seth Wenig
Об этом сообщает Associated Press.
Прокуратура заявила об отсутствии достаточной доказательной базы.
В августе Куомо сообщил об уходе в отставку на фоне скандала с домогательствами.
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