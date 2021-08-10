Губернатор штата Нью-Йорк заявил об уходе в отставку на фоне скандала

Короткая ссылка
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил об уходе в отставку на фоне скандала с домогательствами.

Как сообщает СNN, Куомо считает разбирательство «политически мотивированным».

Телеканал отмечает, что, по данным расследования прокуратуры штата, губернатор совершил несколько эпизодов домогательств по отношению к женщинам, а также нарушал законы штата.

В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо уйти в отставку.

Как уточнялось, несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить