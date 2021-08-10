Губернатор штата Нью-Йорк заявил об уходе в отставку на фоне скандала
Как сообщает СNN, Куомо считает разбирательство «политически мотивированным».
Телеканал отмечает, что, по данным расследования прокуратуры штата, губернатор совершил несколько эпизодов домогательств по отношению к женщинам, а также нарушал законы штата.
В марте сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо уйти в отставку.
Как уточнялось, несколько женщин обвинили Куомо в сексуальных домогательствах.