В Госдепе США призвали миротворцев соблюдать права человека в Казахстане

Короткая ссылка
Соединённые Штаты призывают миротворческие силы ОДКБ соблюдать права человека в Казахстане. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
В Госдепе США призвали миротворцев соблюдать права человека в Казахстане
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

«Мы и наши партнёры призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать права человека в целях содействия мирному урегулированию. Это то, что США поддерживают. Это то, чему мы готовы содействовать любым возможным способом», — цитирует Прайса ТАСС.

В США также надеются, что власти Казахстана смогут решить экономические и политические проблемы в стране. 

«США как партнёр народа и правительства Казахстана готовы и хотят сотрудничать с казахстанским властями и жителями по этому направлению», — заключил Прайс.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить