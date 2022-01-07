В Госдепе США призвали миротворцев соблюдать права человека в Казахстане

Соединённые Штаты призывают миротворческие силы ОДКБ соблюдать права человека в Казахстане. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы и наши партнёры призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать права человека в целях содействия мирному урегулированию. Это то, что США поддерживают. Это то, чему мы готовы содействовать любым возможным способом», — цитирует Прайса ТАСС.

В США также надеются, что власти Казахстана смогут решить экономические и политические проблемы в стране.

«США как партнёр народа и правительства Казахстана готовы и хотят сотрудничать с казахстанским властями и жителями по этому направлению», — заключил Прайс.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.