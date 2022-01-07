В Госдепе США призвали миротворцев соблюдать права человека в Казахстане
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«Мы и наши партнёры призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать права человека в целях содействия мирному урегулированию. Это то, что США поддерживают. Это то, чему мы готовы содействовать любым возможным способом», — цитирует Прайса ТАСС.
В США также надеются, что власти Казахстана смогут решить экономические и политические проблемы в стране.
«США как партнёр народа и правительства Казахстана готовы и хотят сотрудничать с казахстанским властями и жителями по этому направлению», — заключил Прайс.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу, 7 января.