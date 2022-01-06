Псаки: события в Казахстане не повлияли на планы переговоров с Россией

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией.
Псаки: события в Казахстане не повлияли на планы переговоров с Россией
  • AP

«Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трёх раундов переговоров нет», — приводит РИА Новости её слова.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры.

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