Псаки: события в Казахстане не повлияли на планы переговоров с Россией

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с Россией.

«Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трёх раундов переговоров нет», — приводит РИА Новости её слова.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры.