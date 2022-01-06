Псаки: события в Казахстане не повлияли на планы переговоров с Россией
- AP
«Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трёх раундов переговоров нет», — приводит РИА Новости её слова.
Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры.