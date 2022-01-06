Госсекретарь США Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Казахстана

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с казахстанским министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди по поводу продолжающегося чрезвычайного положения в Казахстане. Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и медиасвобод, выступил за мирное урегулирование кризиса с уважением к правам человека», — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что во время беседы Блинкен поднял вопрос ситуации вокруг Украины.

Ранее в Госдепе США призвали власти Казахстана и протестующих к сдержанности.