Дипломаты помогли детской спортивной команде вернуться в Россию из Алма-Аты

Детская спортивная команда, находившаяся на сборах в Алма-Ате, смогла вернуться на родину через Бишкек при содействии сотрудников МИД России.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — говорится в сообщении в Twitter Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

Отмечается, что дети уже вылетели в Екатеринбург.

Ранее МИД Киргизии сообщил, что власти страны вывезли с территории Казахстана 20 граждан Киргизии и 20 граждан России.