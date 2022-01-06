Дипломаты помогли детской спортивной команде вернуться в Россию из Алма-Аты
- Legion-Media
«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — говорится в сообщении в Twitter Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Отмечается, что дети уже вылетели в Екатеринбург.
Ранее МИД Киргизии сообщил, что власти страны вывезли с территории Казахстана 20 граждан Киргизии и 20 граждан России.