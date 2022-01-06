Киргизия эвакуировала из Казахстана 20 граждан России

МИД Киргизии сообщил, что власти страны вывезли с территории Казахстана 20 граждан Киргизии и 20 граждан России.

«Сегодня, 6 января 2022 года, в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Киргизской Республики организована эвакуация граждан Кыргызстана, находящихся в данное время на территории Казахстана. Специально организованным автобусом приехали 20 граждан республики, в том числе дети, женщины. А также 20 граждан России, по одному гражданину Таджикистана и Узбекистана», — приводит ТАСС сообщение МИД Киргизии.

В МИД республики заверили, что на постоянной основе отслеживают ситуацию в соседней стране.

Отмечается, что работа по эвакуации будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Киргизия оказала поддержку Казахстану в рамках ОДКБ.