Байден в годовщину штурма Капитолия назвал его атакой на демократию
- AP
«В этот день год назад была атакована наша демократия, нападению подверглась воля народа, наша Конституция столкнулась с величайшей из угроз», — написал он в Twitter.
Байден отметил, что отправляется в здание конгресса, где выступит с речью «о дне мятежа, состоянии американской демократии» и о том, куда они двигаются.
Ровно год назад сторонники 45-го президента США Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне устроили беспорядки и взяли штурмом здание Капитолия.
Подробнее — в материале RT.