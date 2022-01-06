Байден в годовщину штурма Капитолия назвал его атакой на демократию

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Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошёл год назад, атакой на американскую демократию.
Байден в годовщину штурма Капитолия назвал его атакой на демократию
  • AP

«В этот день год назад была атакована наша демократия, нападению подверглась воля народа, наша Конституция столкнулась с величайшей из угроз», — написал он в Twitter.

Байден отметил, что отправляется в здание конгресса, где выступит с речью «о дне мятежа, состоянии американской демократии» и о том, куда они двигаются.

Ровно год назад сторонники 45-го президента США Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне устроили беспорядки и взяли штурмом здание Капитолия. 

Подробнее — в материале RT.

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