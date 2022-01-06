Байден в годовщину штурма Капитолия назвал его атакой на демократию

Президент США Джо Байден назвал штурм Капитолия, который произошёл год назад, атакой на американскую демократию.

«В этот день год назад была атакована наша демократия, нападению подверглась воля народа, наша Конституция столкнулась с величайшей из угроз», — написал он в Twitter.

Байден отметил, что отправляется в здание конгресса, где выступит с речью «о дне мятежа, состоянии американской демократии» и о том, куда они двигаются.

Ровно год назад сторонники 45-го президента США Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне устроили беспорядки и взяли штурмом здание Капитолия.

Подробнее — в материале RT.