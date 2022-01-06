Шмыгаль и Боррель договорились провести заседание Совета ассоциации Украина — ЕС
- AP
Об этом украинский премьер сообщил в своём Twitter.
«Благодарен Жозепу Боррелю за этот важный визит на Украину на фоне обострения ситуации со стороны России... Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина — ЕС», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 января примет участие в заседании Комиссии Украина — НАТО в Брюсселе.