Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Казахстане

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета Россия — НАТО.
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Казахстане
  • AP

Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия — НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе», — говорится в заявлении.

Ранее Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить