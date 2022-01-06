Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Казахстане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета Россия — НАТО.

AP