Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Казахстане
- AP
Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, заседание Совета Россия — НАТО, текущие события в Казахстане, ситуация в Боснии и Герцеговине и на Кавказе», — говорится в заявлении.
Ранее Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО 12 января.