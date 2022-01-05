В США назвали возможным прогресс на переговорах с Россией по гарантиям безопасности

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединённых Штатов надеются на возможный прогресс на переговорах с Россией по гарантиям стратегической безопасности.
В США назвали возможным прогресс на переговорах с Россией по гарантиям безопасности
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«Мы верим, что есть области, где мы можем достичь  прогресса», — приводит РИА Новости заявление Псаки, сделанное в рамках брифинга.

Она подчеркнула, что прогресс будет вероятен в том случае, если власти России сядут за стол переговоров готовыми к этому прогрессу.

«Наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат», — заключила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома объявила, что США не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по стратегической безопасности.

Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.

Главы МИД стран — членов НАТО проведут 7 января внеочередную видеоконференцию, в рамках которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности.

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