В США назвали возможным прогресс на переговорах с Россией по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединённых Штатов надеются на возможный прогресс на переговорах с Россией по гарантиям стратегической безопасности.

«Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса», — приводит РИА Новости заявление Псаки, сделанное в рамках брифинга.

Она подчеркнула, что прогресс будет вероятен в том случае, если власти России сядут за стол переговоров готовыми к этому прогрессу.

«Наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат», — заключила Псаки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома объявила, что США не планируют «по пунктам» отвечать на предложения России по стратегической безопасности.

Диалог по стратегической стабильности между США и Россией пройдёт в Женеве 10 января.

Главы МИД стран — членов НАТО проведут 7 января внеочередную видеоконференцию, в рамках которой обсудят требования России по вопросам европейской безопасности.