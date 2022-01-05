В Дании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за сутки

В Дании за минувшие сутки зарегистрировали 28 283 случая новой коронавирусной инфекции, что стало суточным антирекордом для страны. Об этом рассказали в Государственном институте сыворотки.

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Как пишет ТАСС, в общей сложности в Дании было выявлено 893 393 случая COVID-19. Уточняется, что из 28 283 пациентов с коронавирусом 2 083 заразились повторно. Число летальных исходов выросло до 3 322. Ранее в Нидерландах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки. Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.