В Дании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за сутки

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В Дании за минувшие сутки зарегистрировали 28 283 случая новой коронавирусной инфекции, что стало суточным антирекордом для страны. Об этом рассказали в Государственном институте сыворотки.
В Дании зафиксировали рекордное число случаев коронавируса за сутки
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Как пишет ТАСС, в общей сложности в Дании было выявлено 893 393 случая COVID-19.

Уточняется, что из 28 283 пациентов с коронавирусом 2 083 заразились повторно.

Число летальных исходов выросло до 3 322.

Ранее в Нидерландах выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки.

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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