Глава МИД Швеции Линде обсудит ситуацию вокруг Украины с властями США
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«Двустороннее сотрудничество с ними (США. — RT) и сотрудничество через Евросоюз необходимы... для поддержания европейской системы безопасности», — заявила она.
Как пишет ТАСС, Линде также обсудит вопросы климата и безопасности.
Кроме того, участники встречи поговорят о демократии, правах человека и принципах правового государства в мире.
Ранее Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией.
В декабре Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.