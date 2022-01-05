Глава МИД Швеции Линде обсудит ситуацию вокруг Украины с властями США

Глава шведского МИД Анн Линде 5—8 января обсудит с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Украины и действия России в отношении неё. Об этом сообщается в заявлении правительственной канцелярии.

«Двустороннее сотрудничество с ними (США. — RT) и сотрудничество через Евросоюз необходимы... для поддержания европейской системы безопасности», — заявила она.

Как пишет ТАСС, Линде также обсудит вопросы климата и безопасности.

Кроме того, участники встречи поговорят о демократии, правах человека и принципах правового государства в мире.

Ранее Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на Украине и заявили о готовности альянса к конструктивному диалогу с Россией.

В декабре Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.