Минздрав Польши заявил о росте числа случаев коронавируса в стране

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о росте числа случаев коронавируса в стране, что вызывает, по его словам, обеспокоенность властей.

«На протяжении последних дней мы наблюдаем беспокоящий рост числа заражений. Их, очевидно, становится больше», — цитирует его ТАСС.

По его словам, последние данные на 10% больше показателей прошлой недели

Как отметил министр, он считает, что происходящее связано с минувшими новогодними праздниками.

«Мы прогнозируем, что омикрон-штамм начнёт доминировать в конце января», — добавил он.

В начале декабря сообщалось, что Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».