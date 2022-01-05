Минздрав Польши заявил о росте числа случаев коронавируса в стране

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о росте числа случаев коронавируса в стране, что вызывает, по его словам, обеспокоенность властей.
Минздрав Польши заявил о росте числа случаев коронавируса в стране
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«На протяжении последних дней мы наблюдаем беспокоящий рост числа заражений. Их, очевидно, становится больше», — цитирует его ТАСС.

По его словам, последние данные на 10% больше показателей прошлой недели

Как отметил министр, он считает, что происходящее связано с минувшими новогодними праздниками.

«Мы прогнозируем, что омикрон-штамм начнёт доминировать в конце января», — добавил он.

В начале декабря сообщалось, что Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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