Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокой заболеваемости

Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщает PAP.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

В частности, с 15 декабря закрываются дискотеки и другие объекты, предназначенные для танцев. Также с 15 декабря до 30% снижается лимит количества посетителей ресторанов, баров, кинотеатров и театров, спортивных объектов.

Кроме того, в общественном транспорте лимит пассажиров увеличивается до 75% вместимости.

С 15 декабря все, кто прибывает не из стран Шенгенской зоны, будут обязаны предоставить тест на коронавирус, выполненный не раньше, чем за 24 часа до въезда в Польшу.

Ранее Краска заявил, что в стране с 13 декабря начнут вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.