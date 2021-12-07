Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокой заболеваемости

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Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом, сообщает PAP.
Польша усиливает противоэпидемические меры на фоне высокой заболеваемости
  • Reuters

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

В частности, с 15 декабря закрываются дискотеки и другие объекты, предназначенные для танцев. Также с 15 декабря до 30% снижается лимит количества посетителей ресторанов, баров, кинотеатров и театров, спортивных объектов.

Кроме того, в общественном транспорте лимит пассажиров увеличивается до 75% вместимости.

С 15 декабря все, кто прибывает не из стран Шенгенской зоны, будут обязаны предоставить тест на коронавирус, выполненный не раньше, чем за 24 часа до въезда в Польшу.

Ранее Краска заявил, что в стране с 13 декабря начнут вакцинировать от коронавируса детей от пяти лет.

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