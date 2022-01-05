Подозреваемому в убийстве президента Гаити предъявлены обвинения

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Подозреваемому по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза гражданину Колумбии Марио Антонио Паласиосу предъявлены обвинения.
Подозреваемому в убийстве президента Гаити предъявлены обвинения
  • AFP
  • © CHANDAN KHANNA

«Как утверждается, обвиняемый и другие лица, включая группу из примерно 20 прочих колумбийских граждан и группу проживающих в Гаити лиц... участвовали в заговоре с целью похищения или убийства президента Гаити», — говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

Отмечается, что Паласиос арестован и находится под стражей.

В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

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