Подозреваемому в убийстве президента Гаити предъявлены обвинения
- AFP
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«Как утверждается, обвиняемый и другие лица, включая группу из примерно 20 прочих колумбийских граждан и группу проживающих в Гаити лиц... участвовали в заговоре с целью похищения или убийства президента Гаити», — говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.
Отмечается, что Паласиос арестован и находится под стражей.
В ночь на 7 июля 2021 года неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.