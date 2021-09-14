Прокуратура Гаити обвинила премьера страны в убийстве президента

Прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает AFP.

«Прокурор Гаити предъявил обвинения премьер-министру по делу об убийстве президента», — говорится в заявлении.

#BREAKING Haiti prosecutor seeks charges against PM for president's murder pic.twitter.com/O4aIUeSMdx — AFP News Agency (@AFP) September 14, 2021

Ранее сообщалось, что прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод вызвал в прокуратуру Анри для дачи показаний по делу об убийстве Моиза.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.