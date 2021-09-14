Прокуратура Гаити обвинила премьера страны в убийстве президента

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Прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза.
Прокуратура Гаити обвинила премьера страны в убийстве президента
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Прокурор Гаити предъявил обвинения премьер-министру по делу об убийстве президента», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод вызвал в прокуратуру Анри для дачи показаний по делу об убийстве Моиза.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений. Супруга президента также была ранена.

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