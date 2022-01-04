В Пентагоне сообщили об отсутствии планов по увеличению контингента НАТО в Европе
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Как отмечается, для увеличения присутствия контингента НАТО ситуация вокруг Украины должна ухудшиться, а также должен последовать соответствующий запрос от союзников.
«Пока не случилось этих обстоятельств», — цитирует РИА Новости Кирби.
Он добавил, что не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий.
В декабре 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.
По её словам, «данная возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину».