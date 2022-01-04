Коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям на северо-востоке Сирии

Международная коалиция во главе с США «в порядке самообороны» нанесла удары по огневым позициям в провинции Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе коалиции.

AFP

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«Начиная примерно с 15:40 сегодняшнего дня, силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия... в окрестностях (военной базы. — RT) Green Village в Сирии», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, «действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы». В коалиции подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьёзную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. Ранее израильские истребители F-16 выпустили четыре управляемые ракеты по территории порта в сирийской Латакии