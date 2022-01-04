Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса

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Во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявлено 271 686 новых случаев инфицирования.
Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса
  • © Patrick Aventurier/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

Об этом сообщает санитарно-медицинское агентство Santé publique France.

Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями»  прокомментировал данные об этом штамме.

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