Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса

Во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявлено 271 686 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщает санитарно-медицинское агентство Santé publique France.

Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные об этом штамме.