Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса
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Об этом сообщает санитарно-медицинское агентство Santé publique France.
Ранее СМИ сообщали, что новая разновидность коронавируса обнаружена на юге Франции. В ней зафиксировано 46 мутаций.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.
Иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Известиями» прокомментировал данные об этом штамме.