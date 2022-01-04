Захарова прокомментировала объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

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Объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косове (МООНК) является продолжением провокационной линии на обострение межнациональных отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте российского МИД.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и (не в последнюю очередь) конструктивной роли России на Балканах», — заявила Захарова.

По её словам, «очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселённых районах края».

Дипломат подчеркнула, что в МИД России осуждают действия властей Косова. 

Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН.

В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.

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