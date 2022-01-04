Захарова прокомментировала объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове

Объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косове (МООНК) является продолжением провокационной линии на обострение межнациональных отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующая информация опубликована на сайте российского МИД.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и (не в последнюю очередь) конструктивной роли России на Балканах», — заявила Захарова.

По её словам, «очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселённых районах края».

Дипломат подчеркнула, что в МИД России осуждают действия властей Косова.

Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН.

В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.