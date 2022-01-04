Захарова прокомментировала объявление персоной нон грата российского дипломата в Косове
- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте российского МИД.
«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и (не в последнюю очередь) конструктивной роли России на Балканах», — заявила Захарова.
По её словам, «очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселённых районах края».
Дипломат подчеркнула, что в МИД России осуждают действия властей Косова.
Ранее стало известно, что глава МИД Косова Доника Гервала объявила о высылке российского сотрудника миссии ООН.
В посольстве России в Сербии назвали провокацией объявление персоной нон грата российского дипломата в самопровозглашённой республике Косово.