Пограничники Польши подписали договоры о строительстве заграждения на белорусской границе

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Пограничная стража Польши подписала договоры с подрядчиками о строительстве капитального заграждения на границе с Белоруссией.
Пограничники Польши подписали договоры о строительстве заграждения на белорусской границе
  • ©gov.pl

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

«Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения», — сказал он.

Вонсик отметил, что окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.

При этом заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская уточнила, что длина заграждения составит 186 км. 

Ранее председатель комитета сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что на границе с Белоруссией установлено более 150 км заграждений.

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